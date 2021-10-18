З 18 жовтня у 4 областях діє «червоний» рівень епіднебезпеки, у Львові – нові обмеження

У чотирьох областях України з 18 жовтня починає діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення минулого тижня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«Червоний» рівень починає діяти в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах діятимуть обмеження, передбачені для «червоної» зони. З ними можна ознайомитися тут.

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, у вищезазначених районах спостерігається погіршення епідситуації з COVID-19.

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«Червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 вже запрацював у Херсонській області з 15 жовтня.

Крім того, з 18 жовтня нові карантинні обмеження запроваджують у Львові. Як раніше повідомив міський голова Андрій Садовий, усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкілля і дозвілля.

Крім того, заборонено проводити масові заходи, окрім тих, де організатори й учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу. Решта обмежень – тут.

Влада Запоріжжя минулого тижня також повідомила, що в місті вирішили запровадити додаткові обмеження через «червону» зону з 18 жовтня.

В Україні за минулу добу виявили 9 524 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 790 дітей і 122 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,6 мільйона людей, 60 810 – померли.