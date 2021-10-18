За добу від COVID-19 вакцинували майже 56 тисяч людей

В Україні протягом минулої доби від COVID-19 вакцинували ще 55 897 людей. Одну дозу отримали понад 33 680 людей, повністю імунізовані – 22 217, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 490 162 людини.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становлять невакциновані люди.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.