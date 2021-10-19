Штам «Дельта» і переповнені лікарні. Медики кажуть, що хворих на COVID-19 буде ще більше

Третя хвиля коронавірусу набрала сили, але ще не досягла свого піку, попереджають лікарі. Вони припускають, що за кілька тижнів кількість хворих на COVID-19 значно збільшиться, що стане проблемою для системи охорони здоров’я. Кількість «червоних зон» в Україні вже зростає, що ускладнює переміщення громадян, в першу чергу невакцинованих. Тим часом у Європейському Союзі замислилися над тим, чи не виключити Україну зі списку країн безпечних для поїздок.

В Україні зафіксовано майже 16 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 за добу. Кожного дня хвороба забирає по кілька сотень життів українців. Медики констатують третю хвилю пандемії в країні, під час якої значно пришвидшилися темпи зараження.

Протягом одного тижня через коронавірус захворіли понад 100 тисяч людей і померли 2 300. Тобто, за даними МОЗ, кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні збільшилася на 22% за тиждень, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

«Червоні зони»

Від понеділка, 18 жовтня, до «червоної» карантинної зони потрапили, Дніпропетровська область, Одеська, Запорізька та Донецька. Раніше «червоною» була визнана Херсонська область В цих областях мають закрити всі громадські заклади (торгові центри, кафе, кінотеатри), окрім продовольчих магазинів, аптек та заправок. не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри.

Водночас у карантинних зонах запроваджені винятки, яких не було під час попередніх хвиль пандемії коронавірусу: громадський заклад може працювати, якщо всі його співробітники та відвідувачі вакциновані.

У Дніпропетровські області, за даними МОЗ, наразі хворіють на COVID-19 18 516 людей, у одеській – 23 674, у Запорізькій – 16 504, у донецькій – 13 771, у Херсонській – 11 272, у Львівській – 20 683 людини.

94,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня в Україні, не мали жодної дози антиковідної вакцини, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Завантаженість медзакладів

Лікарі у Харкові, Одесі, та Львові говорять про переповнені медичні заклади. Втім у міністерстві охорони здоров’я України запевняють, що ситуація контрольована. Завантаженість в медичних закладах для пацієнтів із COVID-19 складає 50-60 %, заявляє заступник міністра – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зараз ситуація є контрольованою, перезавантаженості саме ліжок у нас не спостерігається

«Зараз завантаженість ліжок у нас на рівні 50-60 відсотків. І ми намагаємося тримати ситуацію в межах цього інтервалу. Є регіони, де точково є перевищення, там де є завантаженість лікарень вища аніж 60-70 відсотків. Тому такі лікарні розвантажуються оперативно в межах ручного режиму. Зараз ситуація є контрольованою, перезавантаженості саме ліжок у нас не спостерігається. Але є дійсно точкові проблеми, коли у нас рушаться маршрути по госпіталізації пацієнтів, і ми бачимо точкові перезавантаження лікарень», – запевняє Кузін.

Штам «Дельта»

Однією з причин прискорення поширення коронавірусу називають появу штаму «Дельта». Збільшення захворюваності є наслідком також того, що влітку багато громадян нехтували протиепідемічними заходами, не носили маски, брали участь у масових заходах, зауважує у коментарі Радіо Свобода член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Найближчі тижні ситуація буде погіршуватися захворюваність буде зростати. Тобто ми ще не досягли піку

«Якщо подивитися на цифри і прогнози, то ми вже перевищили кількість померлих за добу під час весняного піку, і маємо по де-яких регіонах перевищення кількості хворих, які потребують госпіталізації відносно весни 2021 року. Тому поки немає підстав говорити, що ситуація стабілізується. Найближчі тижні ситуація буде погіршуватися захворюваність буде зростати. Тобто ми ще не досягли піку. І в регіонах, де найбільша зараз захворюваність, поки немає підстав казати, що завтра піде на спад.

В Україні далеко не всі пацієнти з COVID-19 потрапляють до статистики. Але показник летальності в Україні – понад 500 померлих на 15 000 хворих – це досить велике співвідношення.

Про те, що осінь буде тяжкою, було відомо ще літом. Тому закликали населення до вакцинації. Основна проблема з COVID-19 – непомірне навантаження на систему надання медичної допомоги», – каже Лапій.

У МОЗ прогнозують, що наприкінці жовтня – на початку листопада кількість хворих і, відповідно, навантаження на лікарні сягнуть пікових значень. Очікують, що уповільнення поширення хвороби відбудеться наприкінці 2021 року, або на початку 2022-го.

Коронавірус і безвіз

Україну виключать із переліку безпечних для поїздок з огляду на COVID-19 країн Євросоюзу згодом

На цьому тлі Європейський Союз може виключити Україну із переліку країн, для яких скасовані пов’язані з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

«Україну виключать із переліку безпечних для поїздок з огляду на COVID-19 країн Євросоюзу згодом. Її додали до нього всередині липня, але нещодавній сплеск захворюваності може означати, що країна більше не потраплятиме до цього списку», – повідомив Юзвяк.

Але Європейський союз поки що не ухвалював формального рішення про виключення України з переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, через поширення COVID-19, зауважує речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Рішення ЄС про виключення України із «зеленої зони» не скасовує безвіз

«У разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із «зеленої зони» не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться», – пише Ніколенко у фейсбуці.

Тестування і щеплення

Тим часом кількість українців заражених коронавірусом може бути більшою у кілька разів, ніж зафіксовано офіційною статистикою, припускає у коментарі Радіо Свобода головний лікар медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький. На його думку, в Україні проводять замало тестів на COVID-19, тому наразі немає повної картини рівня захворюваності.

Чим ми зараз один одному можемо допомогти – це вчасне виявлення вірусу і самоізоляція

«Вакцинація не може зупинити хвилю, можливо, попередити наступну. Нині вона вже є, йде повним ходом. Важкість перебігу збільшилася – у більшої кількості пацієнтів швидко падає сатурація, швидкість поширення збільшилася порівняно з попереднім штамом вірусу. Відтак за два тижні ми матимемо перенавантаження системи і це буде проблема. 110 тисяч резервних ліжок, про які звітує уряд, скоріше. Віртуальні. Реально є десь тисяч 80 ліжок.

Якщо людина сьогодні вакцинувалася, повторно вакцинується через 28 днів і ще через 14 днів , тобто загалом через 42 дні, вона матиме ймовірний захист. Відтак хвилю зараз може зупинити не вакцинація, а скоріше тестування, збільшення кількості тестувань, мова йде про швидкі тести. Поки людина не побачить, що в неї позитивний тест, вона не лишається вдома на самоізоляції.

Все чим ми зараз один одному можемо допомогти – це вчасне виявлення вірусу і самоізоляція. Експерти, лідери думок та влада мали би закликати не лише до вакцинації, а й працювати над збільшенням кількості тестувань, держава мала би спробувати забезпечити швидкі тести», – говорить Жиравецький.

Наразі щеплення від COVID-19 в Україні отримали лише 6,4 млн людей, при тому, що вакцин в країні є 14 млн доз вакцин.

З 21 жовтня жителі «червоних зон» не зможуть подорожувати до інших регіонів громадським транспортом без документів про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту чи експрес-тесту.

Лікарі тим часом закликають бути обережними, носити маски, уникати скупчень людей і обов'язково вакцинуватися.