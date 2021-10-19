Amnesty International заявляє про «безпрецедентну» атаку на свободу слова під час пандемії COVID-19

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що Китай, Росія і багато інших країн запровадили «репресивні закони», які обмежили право на свободу вираження поглядів та змусили замовкнути критиків під час пандемії COVID-19.

У поєднанні з «потоком дезінформації» по всьому світу, напади на свободу вираження поглядів з боку урядів надали «руйнівний вплив на здатність людей отримувати доступ до точної і своєчасної інформації, щоб допомогти їм впоратися зі зростаючою глобальною кризою в галузі охорони здоров’я», – йдеться в звіті правозахисної організації, опублікованому 19 жовтня.

«Під час пандемії уряди почали безпрецедентну атаку на свободу вираження поглядів, серйозно обмежуючи права людей», – вказує очільник групи з питань досліджень, адвокації та політики Раджат Хосла.

За його словами, з початку пандемії «комунікаційні канали піддалися нападам, соціальні мережі зазнали цензури, а засоби масової інформації були закриті».

У звіті окремо виділено приховування Китаєм інформації про COVID-19. Ще в грудні 2019 року медичні працівники і цивільні журналісти в китайському місті Ухань, де вперше був виявлений коронавірус, спробували привернути увагу до спалаху тоді ще невідомого захворювання. Але вже до лютого 2020 року влада Китаю порушили тисячі кримінальних справ проти осіб, що опублікували інформацію про спалах.

У Росії чинне законодавство проти так званих «фейкових новин» було розширене в квітні 2020 року через запровадженння кримінальної відповідальності за «публічне поширення завідомо неправдивої інформації» в умовах надзвичайних ситуацій. Поправки були описані як частина реакції влади на COVID-19, але Amnesty International заявляє, що ці заходи залишаться в силі і після пандемії.

«Цілком очевидно, що обмеження свободи вираження поглядів, пов’язані з COVID-19, не є обмеженими за термінами надзвичайних заходів з подолання тимчасової кризи», – сказав Хосла.

У звіті також йдеться, що «натиск дезінформації чи то через компанії в соціальних мережах або через людей, що володіють владою і прагнуть посіяти розбіжності і плутанину заради власної вигоди, – є серйозною загрозою для права на свободу вираження думок і щодо здоров’я». У цьому контексті, кажуть, правозахисники людям стає щораз важче формувати думку і робити усвідомлений вибір щодо свого здоров’я.

Amnesty International закликає держави припинити використовувати пандемію як привід замовчувати незалежні звіти, скасувати всі необґрунтовані обмеження права на свободу висловлювання думок та надати достовірну, надійну й доступну інформацію, щоб громадськість могла бути повністю поінформована про пандемію.