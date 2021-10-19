У Росії хочуть зробити тиждень вихідних через поширення коронавірусу

Віцепрем’єрка Тетяна Голікова, що відповідає в уряді Росії за реалізацію програм охорони здоров’я і демографії, запропонувала звернутися до президента Володимира Путіна з пропозицією зробити неробочі дні в країні з 30 жовтня по 7 листопада. Ініціативу підтримав російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін.

Такий захід, вважають в уряді Росії, має допомогти полегшити ситуацію з пандемією коронавірусної інфекції в країні.

Регіонам зі складною епідеміологічною ситуацією пропонують дати право запровадити неробочі дні вже з найближчої суботи, 23 жовтня, додала Голікова.

До такого заходу влада Росії вже вдавалася навесні минулого року.

Крім того, уряд Росії планує перевести нещеплених громадян віком від 60 років на місяць на віддалену роботу. Після відкриття підприємств і організацій 7 листопада доступ у них пропонують здійснювати тільки за QR-кодом.

Ситуація з пандемією в Росії зараз – найгірша за півтора року, свідчить офіційна статистика. Протягом жовтня максимальні значення заражуваності і смертності від хвороби оновилися більше ніж по 10 разів.

Тільки за минулу добу в Росії померли 1015 пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією. У цю статистику Москва включає анексований Росією Крим.

Всього виявлено понад вісім мільйонів випадків, але влада неодноразово визнавала, що цей показник, найімовірніше, занижений у рази.

Померли, згідно з даними оперативного штабу, з початку пандемії 225 325 людей. Статистика Росстату підвищує цю оцінку як мінімум удвічі. Підрахунки незалежних демографів – втричі, приблизно до 675 тисяч.