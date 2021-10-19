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Новини | Коронавірус

Росія оновила рекорд смертності від COVID-19

Незалежні експерти вважають, що офіційна смертність в Росії через коронавірус занижується приблизно втричі

18 жовтня у Росії підтвердили 1015 випадки смертей, пов’язаних із COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії.

Як повідомив регулятор, кількість нових випадків COVID-19, підтверджених за останні 24 години, становить – 33 740. У цю статистику Москва включає анексований Росією Крим.

Від початку пандемії у Росії виявили понад 8 мільйонів випадків COVID-19, понад 224 тисячі людей померли. Це найвищий показник у Європі та п’ятий у світі.

Незалежні експерти вважають, що офіційна смертність в Росії через коронавірусну інфекцію занижується приблизно втричі.

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