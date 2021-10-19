МОЗ: 5 областей з «червоної» зони вийшли в лідери по вакцинації від COVID-19

Із входженням у «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька й Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою вакцини від COVID-19 за добу. Кількість щеплень тут зросла вдвічі, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, згідно з дорученням прем’єр-міністра України, для регіонів встановлено виконання цільових показників з охоплення вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 мільйона щеплень на тиждень.

«Кожна область, відповідно до своїх можливостей, отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська і Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тисячі щеплень, додали в МОЗ.

За словами Ляшка, головне завдання для місцевої влади – збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їхньої роботи максимально зручними для населення.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становлять невакциновані люди.

Станом на ранок 19 жовтня в Україні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад вісім мільйонів людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 6,6 мільйона.