За добу від COVID-19 вакцинували понад 193 тисячі людей

В Україні протягом минулої доби від COVID-19 вакцинували ще 193 069 людей. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані – 83 402, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 573 564 людини.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становлять невакциновані люди.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.