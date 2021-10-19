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Новини | Коронавірус

За добу від COVID-19 вакцинували понад 193 тисячі людей

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини

В Україні протягом минулої доби від COVID-19 вакцинували ще 193 069 людей. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані – 83 402, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 573 564 людини.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становлять невакциновані люди.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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