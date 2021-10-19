Головне на ранок: рекордна смертність від COVID-19, МВФ та результати роботи в Україні, Земана можуть позбавити обов’язків президента Чехії

В Україні 18 жовтня померла рекордна кількість людей, ЄС може виключити Україну зі списку країн, для яких скасовані обмеження на в’їзд, у МВФ повідомили про результати обговорення програми stand-by з Україною, президент Чехії Мілош Земан не може виконувати обов’язки через стан здоров’я. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

За добу від COVID-19 померли 538 українців – МОЗ

В Україні за минулу добу померли 538 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це рекордний показник від 6 квітня, коли помер 481 хворий.

Також 18 жовтня виявили 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Протягом доби госпіталізували 2852 людини, 7776 – одужали.

Коронавірус: ЄС може виключити Україну зі списку країн, для яких скасовані обмеження на в’їзд

Європейський союз, ймовірно, виключить Україну із переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк 18 жовтня.

«Україну виключать із переліку безпечних для поїздок з огляду на COVID-19 країн Євросоюзу згодом. Її додали до нього всередині липня, але нещодавній сплеск захворюваності може означати, що країна більше не потраплятиме до цього списку», – повідомив Юзвяк.

Посли країн Європейського союзу 14 липня схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки. Тоді до списку увійшла Україна.

У МВФ повідомили про результати обговорення програми stand-by з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду завершила обговорення угоди щодо програми підтримки stand-by з українською владою. Про це установа повідомила 18 жовтня.

«Команда місії МВФ та українська влада досягнули угоди на робочому рівні щодо оновленої низки економічних, фінансових та структурних політик, які мають допомогти в протидії економічній та медичній кризі, спричиненій COVID-19, водночас допомагаючи підтримати макроекономічній та фінансовій стабільності, знизити вразливості та подолати ключові перешкоди для приватних інвестицій», – йдеться в заяві голови місії Іванни Владкової-Голлар.

Як нагадують у МВФ, 18-місячна програма співпраці з Україною stand-by на 3,6 мільярда спеціальних прав запозичення (близько 5 мільярдів доларів) була погоджена в червні 2020 року для забезпечення платіжного балансу та допомоги Києву в протидії кризі, спричиненій COVID-19.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня.

Чехія: президент Земан не може виконувати обов’язки через стан здоров’я – спікер Сенату

Президент Чехії Мілош Земан наразі не може виконувати свої обов’язки, заявив 18 жовтня спікер Сенату Мілош Вистрчил із посиланням на дані з лікарні, де Земан вже понад тиждень перебуває у реанімації.

Вистрчил сказав журналістам, що звіт припускає лише невелику ймовірність, що Земан може повернутися до роботи найближчими тижнями.

За його словами, парламент має обговорити застосування конституційної статті, яка перекладає обов’язки президента на інших чиновників.

Земана доставили до празького військового госпіталю 10 жовтня, на наступний день після виборів у нижню палату парламенту. Лікарі відмовилися розкрити громадськості діагноз 77-річного президента.

Земан, який багато курить і вживає алкоголь, страждає на діабет і впродовж останніх місяців користувався інвалідним візком.