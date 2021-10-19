«Ми готові до деяких кроків уперед» – Зеленський про зустріч у нормандському форматі

Україна разом із Німеччиною та Францією готова якнайшвидше провести зустріч глав держав у нормандському форматі, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав в інтерв’ю каналу ICTV, оприлюдненому 18 жовтня.

За словами глави держави, про це йшлося на зустрічі у відеоформаті «з канцлеркою Анґели Меркель і президентом Франції паном Макроном», які згодом мали переговори про це з російською стороною.

«Ми готові до деяких кроків уперед, щоб зустріч відбулася. Я не знаю, як пройшла їхня зустріч напевно, також там є якісь питання і пропозиції, як завжди з цієї сторони. Думаю, що відсоток того, що відбудеться зустріч, залежить від Росії. Я бачу, що пані Меркель хотіла б, щоб ця зустріч пройшла. Вона багато зробила за цей час для України, для нормандського формату. Тому, я думаю, шанси для цього є», – відзначив Зеленський.

Він додав, що «ми обговорювали з президентом Байденом кілька варіантів залучення США до вирішення цього конфлікту». За словами президента, США «в принципі, підтримують, але будуть думати над форматом і потім пропонувати цей формат Україні й Росії».

Переговорами в нормандському форматі називають чотиристоронню зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо припинення збройного протистояння на Донбасі. Уперше переговори такого формату відбулися в червні 2014 року на відзначенні ювілею висадки військ союзників у Нормандії. Першими учасниками такого обговорення були тодішні президенти України та Франції Петро Порошенко та Франсуа Олланд, канцлерка Німеччини Анґела Меркель та російський лідер Володимир Путін. Можливу участь США в цих переговорах Москва упродовж років відкидала.