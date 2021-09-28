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Єрмак: Україна прагне зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця каденції Меркель

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Україна прагне проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» ще до закінчення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє 28 вересня офіційний сайт глави держави.

«Тривають консультації в нормандському форматі. Відбуваються відеоконференції між усіма чотирма сторонами, представники Німеччини зустрічаються з росіянами, представниками Франції; українська сторона проводить зустрічі з представниками Німеччини і Франції. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів держав Нормандського формату відбулася ще до кінця каденції пані Меркель», – сказав Єрмак.

За його словами, українська сторона також закликає Москву до проведення прямих переговорів президентів України й Росії.

«Але ми чуємо від офіційних осіб Росії, що їх щось не влаштовує: чи то немає порядку денного, чи ці питання вони будуть обговорювати, а ці – не готові проговорювати… Але мені здається, що наші відносини перебувають на такій стадії, коли просто треба виконувати й поважати норми міжнародного права, визнані кордони, сідати й говорити про це, якщо є бажання та політична воля припинити війну», – вказав Єрмак.

У Кремлі заявляють, що президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але називають перешкодою в організації зустрічі нібито «небажання Києва» виконувати Мінські угоди.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель піде зі своєї посади після формування нової коаліції за підсумками парламентських виборів 26 вересня. З огляду на те, що формування такої коаліції може потребувати багато часу, Меркель може залишатися канцлером упродовж тижнів або й місяців.

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