Путін сказав Меркель і Макрону, що Україна «вперто ухиляється» від виконання Мінських угод

Президент Росії Володимир Путін у понеділок провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном, в перебігу якої сказав лідерам цих країн, що Україна «вперто ухиляється» від виконання Мінських угод. Про це, зокрема, повідомляє пресслужба Кремля.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили ситуацію з «пробуксовуванням» процесу вирішення конфлікту, який у Кремлі вчергове назвали «внутрішньоукраїнським».

«Була також підкреслена зацікавленість у подальшій координації зусиль Росії, Німеччини і Франції в «нормандському форматі». Президент Росії дав принципову оцінку лінії київської влади, яка вперто ухиляються від виконання як своїх зобов’язань по Мінських угодах, так і домовленостей, досягнутих на попередніх «нормандських» самітах, в тому числі в Парижі (9 грудня 2019 року). З урахуванням складного непростого стану справ у врегулюванні конфлікту на південному сході України лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії «нормандської четвірки», – йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.

Повідомляється, що «домовлено також продовжити вивчення відповідними каналами передумов для можливої організації, в разі доцільності, і «нормандського» саміту».

Раніше сьогодні Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном, в перебігу якої, серед іншого, сторони обговорили підготовку до проведення чергового саміту «нормандської четвірки».

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.