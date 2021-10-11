Зеленський, Меркель і Макрон обговорили підготовку чергового саміту «нормандської четвірки» – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном, в перебігу якої, серед іншого, сторони обговорили підготовку до проведення чергового саміту «нормандської четвірки», повідомила у понеділок пресслужба Офісу президента.

«Було обговорено подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту «нормандської четвірки». Сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в «нормандському форматі», – повідомила пресслужба ОПУ.

Згідно з повідомленням канцелярії українського президента, німецький та французький лідери «запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі».

«Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту «нормандської четвірки», канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним», – йдеться в повідомленні.

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.