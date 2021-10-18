У МВФ повідомили про результати обговорення програми stand-by з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду завершила обговорення угоди щодо програми підтримки stand-by з українською владою. Про це установа повідомила 18 жовтня.
«Команда місії МВФ та українська влада досягнули угоди на робочому рівні щодо оновленої низки економічних, фінансових та структурних політик, які мають допомогти в протидії економічній та медичній кризі, спричиненій COVID-19, водночас допомагаючи підтримати макроекономічній та фінансовій стабільності, знизити вразливості та подолати ключові перешкоди для приватних інвестицій», – йдеться в заяві голови місії Іванни Владкової-Голлар.
Читайте також: «Авіаційний безвіз» або «відкрите небо». Що від угоди з ЄС отримає Україна?
За словами Владкової-Голлар, угоду повинні схвалити Керівництво Фонду та Виконавча рада. Те ж стосується і подовження програми до кінця червня 2022 року, про яке просив Київ.
За домовленостями, програма фокусуватиметься на:
- поверненні фіскальної політики до умов, які відповідають стабільності середньострокового боргу, при одночасній підтримці найбільш вразливих верств населення, та зниженні фіскальних ризиків від квазіфіскальних ризиків, у тому числі в енергетиці
- забезпеченні незалежності Національного банку та зосередженні монетарної політики на поверненні інфляції до цільових показників
- забезпеченні фінансового здоров’я банків, в тому числі через сумлінне управління
- протидії корупції та просуванні реформи системи правосуддя
- зниження ролі держави в економіці, аби покращити бізнес-середовище, посилити корпоративне управління та залучити інвестиції
Очільниця місії додає, що впровадження погоджених змін у зазначених галузях може прокласти шлях до перегляду програм в листопаді.
Читайте також: Шмигаль запевнив, що Україна отримає транш МВФ до кінця року
Як нагадують у МВФ, 18-місячна програма співпраці з Україною stand-by на 3,6 мільярда спеціальних прав запозичення (близько 5 мільярдів доларів) була погоджена в червні 2020 року для забезпечення платіжного балансу та допомоги Києву в протидії кризі, спричиненій COVID-19.
Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ