«Авіаційний безвіз» або «відкрите небо». Що від угоди з ЄС отримає Україна?

«Авіаційний безвіз» або «відкрите небо» – так називають угоду «Про єдиний авіаційний простір», яку під час саміту в Києві підписали Україна та Європейський союз. Фахівці сперечаються щодо того, хто більше виграє – Європа чи Україна. Але вони сходяться на тому, що переваги від «відкритого неба» отримають пасажири.

Угода про «відкрите небо» з ЄС дозволяє українським авіаперевізникам без обмежень літати в аеропорти країн Євросоюзу, а європейським компаніям – в аеропорти України. Відповідно, остання зобов'язується дотримуватися європейських стандартів авіабезпеки.

Авіакомпанія Wizz Air вже заявляє про плани масштабного розширення діяльності в Україні. Ще до підписання угоди про подібні наміри говорили в авіакомпанії Ryanair.

Що чекає на українських авіаперевізників?

Водночас українські авіакомпанії опиняються не в такому вже й вигідному становищі, зауважує у коментарі Радіо Свобода, експерт у галузі авіації, власник групи компаній Challenge Сергій Нікіфоров.

На ринку традиційних перевізників, там Lufthansa та ніші потужні компанії нас з’їдять, а на ринку лоукостерів Ryanair все забере

«Я не можу сказати, що це однозначно добра угода, чи однозначно негативна. У нас носяться з лоукостерами як з писаною торбою, мовляв, дешеві квитки, але це не завжди так.

Підвищиться конкуренція, усі зможуть зайти на ринок і з точки зору пасажирів у найближчій перспективі це може дати покращення, можуть знизитися ціни. Але в національних авіакомпаній тепер немає ніяких перспектив на майбутнє. Адже на ринку традиційних перевізників, там Lufthansa та ніші потужні компанії нас з’їдять, а на ринку лоукостерів Ryanair все забере. У нас важче і дорожче вести бізнес, тому українські авіакомпанії можуть не витримати конкуренції. Відтак що буде у нас із робочими місцями в авіації? Крім того, після того, як будуть вичавлені місцеві компанії, тоді можуть і піднятися ціни на квитки», – каже Нікіфоров

«Відкрите небо» передбачає можливість для європейських авіакомпаній здійснювати внутрішні рейси в Україні, а от українські перевізники такого права в Європі не отримують, наголошує експерт.

Як угода вплине на економіку України?

Угоду ще мають ратифікувати країни-члени Євросоюзу. Але, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, угода починає діяти негайно після підписання. До цього авіаперевезення з Україні до Європи відбувалися на підставі двосторонніх угод з кожною країною ЄС, що обмежували кількість рейсів.

Текст угоди сторони погодили ще у 2013 році, але Рада ЄС погодилася на підписання угоди з Україною лише у червні 2021 року, нагадує у коментарі Радіо Свобода колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко. На його думку, переваги від втілення угоди з ЄС про «Про єдиний авіаційний простір» поширюються значно далі галузі пасажирських авіаперевезень, тим більш, що документ стосується також вантажних та поштових.

Якщо імплементація відбуватиметься швидко, то це може дати поштовх до економічного зростання України

«Скасовуються двосторонні призначення, з’являється можливість міжнародних рейсів для всіх європейських авіакомпаній. Якщо імплементація та коригування українського законодавства відбуватиметься швидко, то це може дати поштовх до економічного зростання України.

Інтересам України сприяє те, що зараз низька ставка на лізинг літальних апаратів, а для споживачів – ціни на квитки практично не зростають. Україна може скористатися ситуацією, вклавшись у терміни імплементації.

Перспективними можуть бути питання, описані в угоді, зокрема щодо «промислового безвізу», тобто питання сертифікації. Наступна угода може вирішувати питання сертифікації української авіації, адже Україна є виробником повного циклу авіації і може пропонувати нові типи літаків», – говорить Шевченко.

Виграш від конкуренції

Європейські авіаперевізники, зокрема лоукостери, виграють від угоди, поряд із тим «вільне небо» дає надію регіональним аеропортам України, зазначає у коментарі Радіо Свобода директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. За його словами, регіональні аеропорти отримають шанси на інвестиції та розвиток, адже прийматимуть більше літаків і отримають більший пасажиропотік.

Конкуренція на ринку стане більшою, відповідно, ціновий фактор буде грати не останню роль

«У кінцевому результаті у виграші буде споживач. Конкуренція на ринку стане більшою, відповідно, ціновий фактор буде грати не останню роль. Тому, сподіваюся, що споживач від цього виграє.

Хоча сама по собі угода цього не вирішує. Це лише один з елементів. Для того, щоб запрацювала угода і ринок продемонстрував зростання, потрібно інвестувати кошти в аеропорти, оскільки, наразі, інфраструктура аеропортів в Україні не є оптимальною.

Безумовно, що Україні варто потурбуватися про те, щоб захистити інтереси національного авіаперевізника. Це, зокрема, можуть бути угоди з аеропортами. Звичайно, що з точки зору доступу до фінансів національним авіаперевізникам важко конкурувати з великими іноземними авіакомпаніями, які часто мають підтримку від своєї держави. Але конкурентний ринок має працювати, такі правила», – каже Вовк.

Український ринок авіаперевезень щойно почав відновлюватися після обмежень, пов’язаних із COVID-19, нагадують експерти. Вони сходяться на тому, що розвиток ситуації з пандемією коронавірусу може вплинути і на результати підписання угоди «Про єдиний авіаційний простір» між Україною та Європейським союзом.