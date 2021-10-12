Інтеграція в ЄС: президентка Єврокомісії назвала три напрямки зближення України з блоком

Є три напрямки, зближення за якими може призвести до отримання Україною членства в Європейському Союзі, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала під час пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня за підсумкам саміту Україна-ЄС.

Таким чином вона відповіла на питання кореспондентки Радіо Свобода про те, чи обговорювалася на саміті перспектива членства України в Євросоюзі. Фон дер Ляйєн назвала важливим те, що Україна, як суверенна країна, може визначити власні політичні пріоритети.

«Ми дуже близькі і ще більше зближуємось, це важлива перспектива. Є три основні напрямки, по-перше: це реформи… Друге: це поступова економічна поступова інтеграція. Це дуже потужна сила, це рушійна сила, тому що це спростить інші напрямки зближення. І також політична асоціація з Європейським Союзом, повне впровадження Угоди про асоціацію, Угоди про вільну торгівлю. Важливо, що ми єдина європейська сім’я і ми працюємо разом», – сказала вона.

Володимир Зеленський, своєю чергою, сказав, що сигнали щодо членства важливі для всього українського суспільства:

«Нашому суспільству і мені, як частині цього суспільства і лідеру країни, не вистачає цього розуміння, що ми йдемо одним шляхом, але де той фініш у цьому шляху і чи є він? Тому що ми дуже в це віримо і робимо все на цьому шляху, щоб фініш був найближчим часом. Мені здається, що саме цей сигнал повинен отримати кожен українець».

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Голова Європейської ради Шарль Мішель, своєю чергою, зазначив, що він і президентка Єврокомісії обговорили з Зеленським зближення України та блоку і «почули дуже солідні, міцні аргументи, висловлені паном президентом».

Саміт Києва та Брюселя відбувається у 23-й раз.

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед самітом заявив, що лідери ЄС підтвердять «повну підтримку» Брюсселем територіальної цілісності і суверенітету України, а також підкреслять підтримку прогресу реформ.