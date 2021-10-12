Зеленський привітав угоду про відкрите небо і висловив надію на «промисловий безвіз»

Президент України Володимир Зеленський привітав підписання угоди про відкритий авіаційний простір між Києвом та Євросоюзом. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

«Починаємо розмову про оновлення митних тарифів і перегляд Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Впевнений, є рух до угоди про дуже важливий для України «промисловий безвіз». Вже на наступному саміті ми прагнемо підписати цю угоду», – сказав він.

За словами Зеленського, Україна також готова долучитися до Євросоюзу в русі до кліматичної нейтральності.

«Окремо хочу подякувати Єврокомісії за виділення макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро. Це доказ прогресу України в політичних та економічних реформах макроекономічної стабільності нашої держави», – додав він.

Саміт Україна-ЄС відбувся в Києві 12 жовтня у 23-й раз.

Перед початком пресконференції відбулася церемонія кількох документів, зокрема, угоди між Україною та Європейським союзом і його державами-членами про спльний авіаційний простір.

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Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає створення «промислового безвізу», тобто продукція, вироблена в Україні та охоплена Угодою АСАА, відповідним чином маркуватиметься, а сертифікати на таку продукцію визнаватимуться в країнах ЄС без додаткових випробувань.