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Зеленський привітав угоду про відкрите небо і висловив надію на «промисловий безвіз»

Володимир Зеленський виступив на пресконференції з Урсулою фон дер Ляйєн та Шарлем Мішелем за підсумками саміту 12 жовтня

Президент України Володимир Зеленський привітав підписання угоди про відкритий авіаційний простір між Києвом та Євросоюзом. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

«Починаємо розмову про оновлення митних тарифів і перегляд Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Впевнений, є рух до угоди про дуже важливий для України «промисловий безвіз». Вже на наступному саміті ми прагнемо підписати цю угоду», – сказав він.

За словами Зеленського, Україна також готова долучитися до Євросоюзу в русі до кліматичної нейтральності.

«Окремо хочу подякувати Єврокомісії за виділення макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро. Це доказ прогресу України в політичних та економічних реформах макроекономічної стабільності нашої держави», – додав він.

Саміт Україна-ЄС відбувся в Києві 12 жовтня у 23-й раз.

Перед початком пресконференції відбулася церемонія кількох документів, зокрема, угоди між Україною та Європейським союзом і його державами-членами про спльний авіаційний простір.

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Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає створення «промислового безвізу», тобто продукція, вироблена в Україні та охоплена Угодою АСАА, відповідним чином маркуватиметься, а сертифікати на таку продукцію визнаватимуться в країнах ЄС без додаткових випробувань.

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