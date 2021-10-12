У Києві стартує саміт Україна-ЄС

У Києві 12 жовтня стартує 23-й саміт Україна-ЄС. Від Євросоюзу на ньому будуть присутні президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед самітом заявив, що лідери ЄС підтвердять «повну підтримку» Брюсселем територіальної цілісності і суверенітету України, а також підкреслять підтримку прогресу реформ.

Очікується, що фон дер Ляєн і Мішель не озвучуватимуть зобов’язань щодо мети Києва стати членом ЄС. Водночас посадовці ЄС на саміті, як повідомлялося, пообіцяють надати багатомільярдний інвестиційний пакет для залучення інвесторів в Україну і підпишуть авіаційну угоду, яка повинна стимулювати повітряне сполучення і недорогі поїздки між Україною і ЄС.