Боррель розповів, чого слід очікувати від саміту Україна-ЄС

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, чого слід очікувати від саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня.

«Саміт Україна-ЄС підкреслює нашу послідовну й ефективну підтримку чинного процесу реформування, який впроваджує Україна. Саміт стане нагодою привітати досягнутий прогрес, а також – наголосити на необхідності подальшої відданості неперервності й незворотності реформування, зокрема в галузі верховенства права та судочинства. Це передусім в інтересах українського народу», – наголосив Боррель.

Він додав, що нинішня зустріч – нагода для ЄС ще раз засвідчити цілковиту підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Глава європейської дипломатії також зазначив, що сторони мають підписати низку угод, зокрема про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом. Також очікується укладення угоди про доступ України до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа», які охоплюють мистецьку, дослідницьку та академічну співпрацю.

«На саміті ми також разом розглянемо, які аспекти нашої Угоди про Асоціацію вже досягнуті, а також обговоримо наступні кроки, для того, аби ця безпрецедентна Угода працювала для обох сторін ще краще ефективніше», – заявив Боррель.

Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня у Києві. Від Євросоюзу на ньому будуть присутні президент Ради Європи Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Наприкінці вересня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Київ очікує на посилення потенціалу Угоди про асоціацію.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про плани обговорити під час саміту євроінтеграційні зусилля України і визначити подальші орієнтири для співпраці з ЄС.