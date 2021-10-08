Рада закликала ЄС визнати перспективу членства України

Верховна Рада закликала Європейський союз визнати перспективу членства України в ЄС. Заяву «Про пріоритетні питання інтеграції України в ЄС» на засіданні 8 жовтня підтримали 304 народних депутати.
У ній Верховна Рада закликає «Європейський парламент і парламенти держав-членів до далекоглядного підходу у переговорному процесі з огляду на взаємний інтерес в інтеграції України до Спільного ринку ЄС та створенні єдиного нормативно-правового поля шляхом безперервного наближення національного законодавства до права ЄС».
У заяві Верховна Рада також укотре підтвердила стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Європейському союзі, закріплений у Конституції України.
Парламент також:
- закликає до посилення санкцій проти Росії у зв’язку з незаконною видачою нею паспортів громадянам України і примусовим залученням українських громадян до участі у виборах в Російській Федерації;
- закликає Європарламент і парламенти держав-членів запровадити додаткові заходи для подальшої галузевої співпраці і надання підтримки Україні на шляху втілення принципів Європейського зеленого курсу в Україні, а також координації дій сторін з урахуванням оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди;
- висловлює сподівання на взаємне відкриття ринків авіаперевезень між Україною та ЄС, як чергового кроку для секторальної інтеграції між сторонами, шляхом підписання Угоди про спільний авіаційний простір під час 23-го Саміту Україна-ЄС;
- закликає ЄС до якнайшвидшого початку переговорного процесу з укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції з ЄС.
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