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«Мінус один ворог». У Верховній Раді cкандал через слова депутатки Третьякової про смерть Антона Полякова (відео)

«Мінус один ворог». У Верховній Раді cкандал через слова депутатки Третьякової про смерть Антона Полякова (відео)
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«Мінус один ворог». У Верховній Раді cкандал через слова депутатки Третьякової про смерть Антона Полякова (відео)

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Під час засідання Верховної Ради представники депутатської групи «За майбутнє» заявили, що Галина Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена цієї групи Антона Полякова фразою «одним ворогом менше».

У Раді засудили такі висловлювання, а сама Третьякова заявила, що це «свобода слова».

Про смерть Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції.

Усі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики й організації роботи парламенту з вимогою відсторонити народну депутатку зі «Слуги народу» Галину Третьякову від участі у засіданнях на п’ять днів за висловлювання про смерть депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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