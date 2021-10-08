У Раді засудили такі висловлювання, а сама Третьякова заявила, що це «свобода слова».



Про смерть Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції.



Усі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики й організації роботи парламенту з вимогою відсторонити народну депутатку зі «Слуги народу» Галину Третьякову від участі у засіданнях на п’ять днів за висловлювання про смерть депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

