За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»). Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів. Уже є п’ять кандидатур на посаду спікера парламенту. Зокрема, депутатська фракція «Слуга народу» пропонує на посаду спікера кандидатуру першого заступника голови ВРУ Руслана Стефанчука.

