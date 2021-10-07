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Відставка Разумкова: як голосували депутати Верховної Ради (відео)

Відставка Разумкова: як голосували депутати Верховної Ради (відео)
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Відставка Разумкова: як голосували депутати Верховної Ради (відео)

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Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»). Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів. Уже є п’ять кандидатур на посаду спікера парламенту. Зокрема, депутатська фракція «Слуга народу» пропонує на посаду спікера кандидатуру першого заступника голови ВРУ Руслана Стефанчука.

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