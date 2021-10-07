Разумков: «Слуга народу» не має законних підстав для позбавлення мене мандата депутата

Відправлений у відставку з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що законні підстави для позбавлення його мандата народного депутата відсутні. Про це депутат Разумков сказав на брифінгу в парламенті, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Якщо ми говоримо про норми закону, таких підстав і можливостей у фракції «Слуга народу», у партії «Слуга народу» немає. Але, на жаль, сьогодні далеко не все відбувається за законом. Буде виглядати дивно, але будь-які виклики я також можу пройти», – сказав Разумков.

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Разумков під час обрання на посаду голови Верховної Ради оголосив про вихід із фракції «Слуга народу». Його опоненти вважають це підставою для позбавлення ексспікера повноважень депутата.