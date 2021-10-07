Разумков про свої президентські амбіції: Рада сьогодні прибрала запобіжник

Відкликаний із посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков відповів на запитання щодо своїх президентських амбіцій.

«Президентські вибори поки що не розпочалися ж. Але раніше казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник Рада сьогодні прибрала», – сказав Разумков 7 жовтня на брифінгу в будівлі парламенті після того, як Верховна Рада проголосувала за його відкликання з посади спікера.

Прямої відповіді на уточнювальне запитання, чи означає це його намір балотуватися на майбутніх президентських виборах, Разумков не дав.

Щодо своїх подальших планів, то, за словами Разумкова, він і раніше казав, що буде «будувати команду». «Сподіваюся, знайдуться такі люди. На пенсію точно не збираюся, буду рухатися вперед. Є ті ціннісні речі, які на сьогодні не виконані», – сказав Разумков.

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.