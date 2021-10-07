Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Раніше 246 народних депутатів, зокрема 211 – від фракції «Слуга народу», підтримали внесення до порядку денного відповідного питання.

5 жовтня Верховна Рада проголосувала за відсторонення Дмитра Разумкова від ведення засідань протягом двох пленарних днів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради.