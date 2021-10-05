Рада на два дні відсторонила Разумкова від ведення засідань

Верховна Рада відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарних дні.

Таке рішення 5 жовтня підтримали 240 народних депутатів.

Із пропозицією відсторонити Разумкова на засіданні 5 жовтня виступили депутатська фракція «Слуга народу» і депутатські групи «Довіра» і «За майбутнє».

Голова партії «Слуга народу», перший заступник голови однойменної фракції у парламенті Олександр Корнієнко, представляючи ініціативу, заявив, що Разумков не дотримався регламенту, відмовившись ставити на голосування погоджувальної ради пропозиції щодо розкладу пленарних засідань 5-8 жовтня, подані фракцією «Слуга народу».

Сам Разумков заявив про конфлікт інтересів і доручив вести пленарне засідання під час розгляду цього питання першому віцеспікерові Руслану Стефанчуку.

Напередодні спікер повідомив про запуск процедури відкликання його з посади голови ВР.

Згідно з календарним планом, пленарні засідання парламенту відбудуться 5-8 і 19-22 жовтня.

Раніше повідомлялося, що депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».