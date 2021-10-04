Разумков повідомив про запуск процедури відкликання його з посади голови ВР

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив про запуск процедури відкликання його як спікера із посади. Він зазначив, що отримав лист від лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з пропозицією про відставку спікера за підписами 175 народних депутатів на десяти підписних листах.

«Колективна пропозиція, підписана 175 народними депутатами України, вноситься до Верховної Ради України, відповідно до Конституції і Регламенту Верховної Ради України, під пропозицією про відкликання з посади голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Підписні листи додаються до цього листа», – йдеться в листі, фотокопію якого Разумков розмістив у своєму Telegram-каналі в понеділок.

Він зазначив, що підписні листи спочатку має перевірити Рахункова палата, і лише потім буде запущена процедура відкликання голови Верховної Ради з посади.

«Щойно в Апарат парламенту надійдуть документи з підписами народних депутатів під пропозицією про відкликання, буде запущена відповідна процедура. Вона триває не більше 10 днів. За цей час готуються звіт голови Верховної Ради, а також звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису парламенту на поточний рік. Всі матеріали надаються народним депутатам за два дні до розгляду відкликання в сесійній залі. А далі Верховна Рада визначиться шляхом голосування: якщо пропозиція набере 226 голосів, буде новий голова парламенту, якщо ні – продовжимо працювати», – зазначив Разумков.

Згідно з календарним планом, пленарні засідання парламенту відбудуться 5-8 і 19-22 жовтня.

Раніше повідомлялося, що депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».