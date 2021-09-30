Рудик: «Голос» не підтримуватиме відставку Разумкова

Партія «Голос» не має претензій до чинного голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому не голосуватиме за його відставку, заявила народна депутатка, голова партії «Голос» Кіра Рудик.

За її словами, спікер не є представником влади у парламенті, а має надавати рівний доступ до можливостей як владі, так і опозиції.

Натомість заміна голови парламенту ускладнить роботу опозиції, адже новий представник буде лояльним саме до монобільшості, заявила Рудик в ефірі «Прямого».

«Ми вважаємо, що останній тиждень, коли пан Разумков був на лікарняному, те, що відбувалося у Верховній Раді є соромом і свавіллям, і ми бачимо, що якщо зараз знімуть пана Разумкова і призначать когось іншого, більш лояльного до Офісу президента, таке свавілля буде продовжуватися. Парламент будуть «ламати через коліно», – сказала Рудик.

Раніше ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності».

Спікер парламенту Дмитро Разумков перед цим повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця Дмитра Разумкова Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на збори депутатів владної фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області.

Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».