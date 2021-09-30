У трускавецькому «Ріксосі» готуються зустрічати «слуг народу» та президента

У трускавецькому готелі «Ріксос Прикарпаття» готуються до засідання так званої «великої фракції» партії «Слуга народу», куди має прибути президент Володимир Зеленський.

Наразі територію готелю та сам готель «Ріксос Прикарпаття» огладяють правоохоронці та працівники державної охорони, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з програмою заходу, що є у розпорядженні Радіо Свобода, «слуги народу» прибувають до Трускавця 1 жовтня і перебуватимуть у місті до 3 жовтня.

Депутати проживатимуть у трьох кращих готелях міста – «Ріксос Прикарпаття», «Міротель» та «Лісова пісня». Безпосередньо самі так звані засідання триватумуть у готелі «Ріксос Прикарпаття», куди для депутатів буде організований трансфер. Наразі у конференц залі готелю зводять конструкцію, схожу на сцену.

В програмі заходів також передбачена лекція Тимофія Милованова, так звана «сесія з силовиками», гала-концерт і нагородження депутатів.

Станом на обід 30 вересня голову Верховної Ради на так звану «велику фракцію» не запросили. Про це Радіо Свобода повідомила речниця спікера Ольга Туній.

Раніше у «Слузі народу» повідомляли, що у ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Народні обранці від «Слуги народу» у Трускавці зустрічаються не вперше. Після парламентських виборів у 2019 році для новообраних депутатів партія «Слуга народу» організувала так звану школу зе-депутата. Лекції тривали у трускавецькому готелі «Ріксос Прикарпаття».