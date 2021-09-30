На засіданнях «Слуги народу» відкликання Разумкова не обговорювали – речниця

Тема відкликання голови Верховної Ради з посади на засіданнях фракції «Слуга народу» не обговорювалося, заявила речниця фракції Юлія Палійчук. Про це вона написала в своєму Телеграм-каналі.

«Хочу повідомити, що на засіданнях фракції «Слуга Народу» тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася. Разом із тим, нагадую, що в ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади», – повідомила Палійчук.

Коментуючи повідомлення про запит на підписні листи для відкликання Разумкова, речниця фракції заявила, що це «народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець».

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця Дмитра Разумкова Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на збори депутатів владної фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області.

Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».