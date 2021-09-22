Верховна Рада призначила позачергові вибори у 5 населених пунктах

Верховна Рада України на засіданні 22 вересня підтримала постанови про призначення позачергових виборів у п’яти населених пунктах.

Зокрема, йдеться про вибори Покровського сільського голови у Нікопольському районі Дніпропетровської області, Степівського сільського голови Миколаївського району Миколаївської області, Добропільського міського голови Покровського району Донецької області. Вибори відбудуться 31 жовтня цього року.

Також на 27 березня наступного року призначені вибори Новойгуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської області та Озернянського сільського голови Тернопільського району Тернопільської області.