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Разумков повідомив, що його не запросили на збори «Слуги народу» в Трускавці

Улітку 2019 року Трускавець приймав навчання новообраних депутатів Верховної Ради з владної фракції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив 22 вересня, що його не запросили на заплановані в Трускавці на Львівщині збори парламентської фракції «Слуга народу». Про це спікер парламенту сказав в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять – обов’язково візьму участь, не запросять – не візьму. Я ж не ходжу в гості без запрошення», – сказав Разумков.

Під час дострокових парламентських виборів 2019 року Дмитро Разумков очолював виборчий список владної партії «Слуга народу». Упродовж останніх днів у публічну площину вийшли повідомлення про конфлікт між Разумковим і владною фракцією.

Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников
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Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников

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Нарада владної фракції очікується наприкінці наступного тижня з імовірною участю в цьому заході президента України Володимира Зеленського.

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