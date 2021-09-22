Верховна Рада України визнала незаконними вибори до Держдуми Росії

Депутати Верховної Ради України 22 вересня підтримали заяву щодо невизнання результатів виборів до Держдуми Росії.

Рішення підтримали 322 народних депутата.

«У заяві наголошується на порушеннях державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, переміщення населення держави окупанта на тимчасово окуповані території України та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України», – мовиться у повідомленні на сайті парламенту.

Цією постановою Рада визнала російські вибори незаконними, а Держдуму нелегітимною. Українські парламентарі також звертаються до міжнародної спільноти зі закликом «надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування».

У Росії рішення українських депутатів поки не коментували.

З 17 по 19 вересня по всій території Росії, а також нелегально в окупованому Криму відбувалися вибори до Держдуми Росії (нижньої палати парламенту; верхня, Рада федерації, в Росії не обирається, а призначається), а в окремих регіонах також вибори голів чи місцевих законодавчих органів російських регіонів або вибори депутатів місцевих органів самоврядування. До виборів Держдуми також залучали жителів окупованих Росією регіонів інших держав, яким надавали російське громадянство.

Процес голосування, а також результати виборів до Держдуми Росії на території Криму не визнаються Великою Британією, Сполученими Штатами та країнами Європейського Союзу.