Британія засудила проведення виборів до Держдуми Росії в окупованому Криму

Велика Британія засудила проведення виборів до Державної думи Росії в окупованому Криму.

«Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною та нелегітимною, і залишається такою донині», – мовиться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Сполученого королівства.

У МЗС Британії назвали проведені вибори «серйозним кроком назад для демократичних свобод» у країні.

«Заходи, вжиті російською владою з метою маргіналізації громадянського суспільства, замовчування незалежних ЗМІ та виключення справжніх кандидатів від опозиції від участі у виборах, підривають політичну множинність та суперечать міжнародним зобов’язанням, які Росія взяла на себе», – йдеться у заяві.

У відомстві вказали й на обмеження, які зробили неможливим моніторинг виборів міжнародними спостерігачами.

У Європейському союзі нагадали, що не визнаватимуть російські вибори у незаконно анексованому Криму, а також висловили занепокоєння видачею російських паспортів українським громадянам, які мешкають в ОРДЛО, щоб залучити їх до участі у виборах до Держдуми Росії.

Партія «Єдина Росія» за підсумками голосування на виборах до Державної думи 17–19 вересня збереже конституційну більшість.