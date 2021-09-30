«Слуга народу» розпочала процедуру відкликання голови Верховної Ради – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру відкликання спікера парламенту.

«Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи», – написав Разумков у фейсбуці.

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