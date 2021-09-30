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«Слуга народу» розпочала процедуру відкликання голови Верховної Ради – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру відкликання спікера парламенту.

«Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи», – написав Разумков у фейсбуці.

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