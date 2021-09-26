Голова Верховної Ради одужав від COVID-19

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одужав і з понеділка, 27 вересня, має намір вийти на роботу в парламент.

«Тест на коронавірус негативний, настрій – позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!» – написав спікер у фейсбуці.

Разумков 10 вересня повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19, після чого перебував на самоізоляції. Він доручив першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку і віцеспікеру Олені Кондратюк проводити пленарні засідання парламенту, а 20 вересня провів засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в дистанційному режимі.