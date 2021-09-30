У виборчій програмі Зеленського «було написано про один термін» – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав про те, що у передвиборчій програмі 2019 року Володимир Зеленський стверджував, що йде на один президентський термін. Про це Разумков сказав в інтерв’ю виданню «Українська правда», відповідаючи на запитання, чи вірить він у другий термін Зеленського на посаді президента України.

«Поки що вірив в те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно», – відзначив політик.

Разумков додав, що будь-який політик «десь в середині свого терміну, з третього року, починає думати про наступний термін», і це негативно позначається «на ефективності діяльності державного діяча».

Зеленський, який у перший рік свого президентства підтверджував тезу виборчої програми про один термін, останнім часом ухильно відповідає на запитання про можливість балотуватися вдруге.

У травні 2021 року глава держави заявив, що його рішення щодо балотування на другий термін збігатиметься з бажанням суспільства.

«Моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимось, як буде, як станеться», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що хоче бути кращим за попередніх президентів.