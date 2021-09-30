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У виборчій програмі Зеленського «було написано про один термін» – Разумков

Президент України Володимир Зеленський (у центрі) та голова Верховної Ради Дмитро Разумков (п) на саміті «Кримської платформи», Київ, 23 серпня 2021 року

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав про те, що у передвиборчій програмі 2019 року Володимир Зеленський стверджував, що йде на один президентський термін. Про це Разумков сказав в інтерв’ю виданню «Українська правда», відповідаючи на запитання, чи вірить він у другий термін Зеленського на посаді президента України.

«Поки що вірив в те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно», – відзначив політик.

Разумков додав, що будь-який політик «десь в середині свого терміну, з третього року, починає думати про наступний термін», і це негативно позначається «на ефективності діяльності державного діяча».

Зеленський, який у перший рік свого президентства підтверджував тезу виборчої програми про один термін, останнім часом ухильно відповідає на запитання про можливість балотуватися вдруге.

У травні 2021 року глава держави заявив, що його рішення щодо балотування на другий термін збігатиметься з бажанням суспільства.

«Моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимось, як буде, як станеться», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що хоче бути кращим за попередніх президентів.

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