В «Європейській солідарності» назвали «публічною розправою» ініціативу відкликання спікера

В «Європейській солідарності» заявили, що збір голосів за відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова є «публічною розправою» влади з тими, хто має іншу думку.

Таким чином їх хочуть замінити на тих людей, які погоджуються з будь-якими рішеннями влади, заявила в ефірі «Прямого» народна депутатка фракції «ЄС» Ірина Фріз.

«Ми бачимо, що пан Зеленський (президент України Володимир Зеленський – ред.) в черговий раз намагається публічно розправлятися з усіма, хто має свою точку зору та намагається її відстоювати… Всіх, хто буде намагатися мати окрему точку зору і яка не буде споріднена з його особистою, він буде знищувати. Буде знищувати їх публічно для того, щоб, як кажуть «бий свого, щоб чужі боялися», – заявила Фріз.

На запитання, чи голосуватиме «ЄС» за відставку Разумкова, Фріз сказала, що це питання будуть обговорювати на засіданні фракції.

В інтерв’ю «Українській правді» Разумков заявив, що не обговорював із Зеленським питання своєї можливої відставки.

Президент також наразі це питання не коментував.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця Дмитра Разумкова Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на збори депутатів владної фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області.

Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».