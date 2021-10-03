Зеленський назвав можливе відкликання Разумкова «внутрішнім питанням фракції»

Президент України Володимир Зеленський вважає внутрішнім питанням фракції «Слуга народу» можливе відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Трускавці.

«Це питання внутрішнє, фракції, монобільшості. Тому що сам Разумков, як партієць «Слуги народу», як член цієї фракції, цієї команди, був делегований партією на посаду спікера… Партія має мільйон питань до голови Верховної Ради, як не до голови ВР, перш за все, а як до людини, яка була делегована цією командою, як члена цієї команди. Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди. Він про це говорить достатньо відкрито», – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що наразі Разумков відсторонився від однопартійців.

«Він бачить своє політичне життя, це його вибір. Рабства немає. Я завжди всім це повторюю: «Рабства немає», – сказав глава держави.

Він додав, що Разумкову було варто обговорити з партією всі питання, перш ніж робити їх публічними.

Раніше народна депутатка із фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що за підсумками виїзного засідання фракції 2 жовтня під ініціативою з відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова свої підписи поставили вже близько 180 «слуг народу». Вона сказала це в коментарі журналістам у Трускавці, де відбувалося засідання.

На запитання кореспондентки Радіо Свобода про те, чи, на її думку, назбирається у Верховній Раді необхідна для звільнення спікера кількість голосів (щонайменше 226), депутатка сказала: «Виглядає, що це буде підтримка з залу, крім монобільшості».

Речниця Разумкова Ольга Туній повідомила, що спікер запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч 4 жовтня, «щоб обговорити його «незадовільну» роботу за два роки на посаді голови парламенту».

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Лист, який оприлюднила Туній, Разумков адресує народним депутатам від «Слуги народу» і, зокрема, голові фракції Давиду Арахамії.

Він обґрунтовує пропозицію зустрічі зверненням Арахамії щодо підписних листів для відставки Разумкова.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

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Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».