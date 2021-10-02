Зеленський вказав на «велику помилку» з боку Разумкова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо ймовірного відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова є «внутрішньофракційним». Він сказав про це 2 жовтня на полях виїзної наради парламентської фракції «Слуга народу» в Трускавці, повідомляє телеканал «Дом».

«Питання про Дмитра Олександровича – для мене не питання. Я вважаю, що це питання внутрішньофракційне. Вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, в медіа. Хоча секретів ніяких немає», – сказав Зеленський.

За словами президента, основне протиріччя щодо спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова полягає в тому, що він не поділяє програмні моменти партії «Слуга народу», які «підтримали 73% українців».

Зеленський додав, що проблема не в особистості Дмитра Разумкова.

«Ми живемо в демократичній державі. Але якщо погляди відрізняються від поглядів понад 200 людей (фракції «Слуга народу» – ред.), від 73%, які віддали голоси саме за програму партії «Слуга народу»... Ми ж нічого іншого, крім виконання цієї програми, не робимо. І якщо твої погляди інші – значить, ти живеш своїм особистим життям», – сказав президент.

Речниця президентської фракції Юлія Палійчук у своєму телеграмі 2 жовтня повідомила, що депутатська фракція «Слуга народу» зібрала понад 150 необхідних підписів під ініціативою про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Перед цим речниця Разумкова Ольга Туній повідомила, що спікер запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч 4 жовтня, «щоб обговорити його «незадовільну» роботу за два роки на посаді голови парламенту».

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Лист, який оприлюднила Туній, Разумков адресує народним депутатам від «Слуги народу» і, зокрема, голові фракції Давиду Арахамії.

Він обґрунтовує пропозицію зустрічі зверненням Арахамії щодо підписних листів для відставки Разумкова.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

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Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».