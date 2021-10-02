У «Слузі народу» зібрали необхідні підписи за відкликання Разумкова – речниця

Депутатська фракція «Слуга народу» зібрала 150 необхідних підписів під ініціативою про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, повідомила речниця президентської фракції Юлія Палійчук у своєму телеграмі 2 жовтня.

«Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України», – написала вона.

Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в Трускавці.

Раніше сьогодні речниця Разумкова Ольга Туній повідомила, що спікер запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч.

«Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, як і обіцяв, офіційно запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч, щоб обговорити його «незадовільну» роботу за два роки на посаді голови парламенту», – написала вона в своєму фейсбуці.

Читайте також: «Це справа фракції, спитаєте в Арахамії» – заступник голови ОП про відкликання Разумкова

Лист, який оприлюднила Туній, Разумков адресує народним депутатам від «Слуги народу» і, зокрема, голові фракції Давиду Арахамії, запрошуючи їх на зустріч 4 жовтня у будівлі Верховної Ради.

Він обґрунтовує пропозицію зустрічі зверненням Арахамії щодо підписних листів для відставки Разумкова.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Читайте також: Арахамія подав ще одне звернення щодо відкликання Разумкова – речниця спікера

Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».