Депутати «Слуги народу» в Трускавці прокоментували збір підписів за відставку Разумкова 

Народні депутати від «Слуги народу», які наразі перебувають на виїздному засіданні фракції у Трускавці прокоментували для Радіо Свобода збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Більшість опитаних Радіо Свобода депутатів сказали, що ще не визначилися зі своїм рішенням і що все залежатиме від аргументів, які будуть звучати на засіданні фракції у Трускавці.

Зокрема, Василь Вірастюк сказав, що поки «не готовий» відповісти, чи поставить свій підпис, додавши, що «в принципі» задоволений роботою спікера.

Заступниця голови фракції Галина Янченко відмовилася коментувати тему до ухвалення рішення.

«Вважаю, що не варто коментувати будь-які речі до того, як прийняте рішення фракції. Якщо воно буде відрізнятися від моєї точки зору, я буду змушена підтримувати в будь-якому разі те рішення, яке ухвалить фракція. В усіх нас буде можливість, я думаю, висловити нашу позицію в закритому колі, чесно поспілкуватися і ухвалити рішення», – сказала вона.

Депутати Людмила Буймістер, Дмитро Наталуха та Сергій Бабак, який є головою комітету з питань освіти, повідомили, що не будуть ставити свій підпис за відставку спікера за жодних умов.

«Я вважаю, що це кращий спікер в історії», – сказав Бабак в коментарі Радіо Свобода.

Буймістер перерахувала причини для відкликання спікера, передбачені в законодавстві, серед яких «незадовільна робота» або власне бажання. Вона заявила, що не бачить наразі передбачених законом підстав у роботі Разумкова.

«У нас почався бюджетний процес, опалювальний сезон… І ще додатково робити якусь імітацію бурхливої діяльності в парламенті, я вважаю, абсолютно непотрібно, з одного боку. Нам треба зараз всім об’єднуватися навколо вирішення цих нагальних питань, а не ділити портфелі. З іншого боку, я б хотіла побачити юридичне заключення, тому що ми ж повинні слідувати букві закону», – сказала народна депутатка.

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Микола Тищенко відмовився коментувати напряму. Він зазначив, що «коли гравець втомлюється, його треба замінити», але відмовився уточнювати, що має на увазі.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».