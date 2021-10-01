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«Маємо поговорити з Разумковим» – «слуга народу» Чернєв про збирання підписів за відставку спікера Ради

Голова парламенту Дмитро Разумков 30 вересня повідомив, що владна фракція розпочала збір підписів за його відкликання

Член парламентської фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв негативно відповів на запитання, чи планує він ставити свій автограф у підписних листах за відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це він сказав 1 жовтня в інтерв’ю Радіо Свобода у Трускавці Львівської області, де владна фракція проводить виїзну нараду.

«Вважаю, що маємо поговорити перед таким рішенням із Разумковим, і я особисто хочу поговорити із ним. Я знаю, що його не запросили (до Трускавця – ред.). Я не знаю, чия це ініціатива була (щодо відкликання Разумкова – ред.), я вчора про це дізнався так само, як і ви, з новин, що збираються підписи Арахамією (головою фракції «Слуга народу» – ред.)», – сказав депутат Чернєв.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на збори депутатів владної фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області.

Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».

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Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников

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