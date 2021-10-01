«Маємо поговорити з Разумковим» – «слуга народу» Чернєв про збирання підписів за відставку спікера Ради

Член парламентської фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв негативно відповів на запитання, чи планує він ставити свій автограф у підписних листах за відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це він сказав 1 жовтня в інтерв’ю Радіо Свобода у Трускавці Львівської області, де владна фракція проводить виїзну нараду.

«Вважаю, що маємо поговорити перед таким рішенням із Разумковим, і я особисто хочу поговорити із ним. Я знаю, що його не запросили (до Трускавця – ред.). Я не знаю, чия це ініціатива була (щодо відкликання Разумкова – ред.), я вчора про це дізнався так само, як і ви, з новин, що збираються підписи Арахамією (головою фракції «Слуга народу» – ред.)», – сказав депутат Чернєв.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на збори депутатів владної фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області.

Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».