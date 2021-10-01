Головне на ранок: процедура відкликання Разумкова, ріст коронавірусної статистики

У четвер стало відомо про підписні листи про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова; Кількість нових уражених коронавірусом в Україні перевищила 12 тисяч; Синоптики розповіли, яким буде перший день жовтня і місяць загалом.

Арахамія подав ще одне звернення щодо відкликання Разумкова – речниця спікера

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія подав ще одне звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, повідомила речниця Разумкова Ольга Туній у фейсбуці 30 вересня.

«Або фракція «Слуга народу» змінила свою позицію, або голова фракції Давид Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання голови парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення – від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно», – написала Туній.

У копії звернення, яку оприлюднила речниця, Арахамія просить Разумкова дорусити апаратові Верховної Ради видати підписні листи для збору підписів народних депутатів під пропозицією про відкликання спікера.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на збори депутатів владної фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області.

Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».

Добова захворюваність на COVID-19 перевищила 12 тисяч випадків – МОЗ України

Протягом доби 30 вересня в Україні виявили 12 034 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

Також протягом минулої доби госпіталізували 2 637 людей, 172 хворих померли, 3 264 – одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,4 мільйона людей, 56 446 людей померли.

Сенат США підтримав законопроєкт, необхідний для уникнення закриття урядових установ

30 вересня Сенат США проголосував за ухвалення законопроєкту про запобігання закриттю уряду за кілька годин до закінчення терміну продовження фінансування федеральних установ.

Законопроєкт, схвалений Сенатом, передбачає фінансування уряду до 3 грудня.

Документ зокрема передбачає виділення 6,3 мільярда доларів на допомогу афганським біженцям та 28,6 мільярда доларів допомоги у разі стихійного лиха.

Палата представників також схвалила документ 254 голосами проти 175.

Законопроєкт мають направити на підпис президенту США Джо Байдену.

Теніс: Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру у Чикаго

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Чикаго.

У 1/8 фіналу українка перемогла румунку Олену Габріелу Рузе з рахунком 6:3, 6:3.

У наступному колі суперницею першої ракетки України буде представниця Тунісу Онс Жабер.

У серпні Світоліна перемогла на турнірі серії WTA250, який також проходив у Чикаго.

У перший день жовтня дощі можливі лише на крайньому заході України

У перший день жовтня погода в Україні буде прохолодною, але переважно сухою – лише у Закарпатській, Львівській та Волинській областях місцями дощ. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер сьогодні південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 18-20°.

У Києві без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура 13-15°.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура для жовтня 2021 року передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°. Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.