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Сенат США підтримав законопроєкт, необхідний для уникнення закриття урядових установ

Законопроєкт, схвалений Сенатом, передбачає фінансування уряду до 3 грудня

30 вересня Сенат США проголосував за ухвалення законопроєкту про запобігання закриттю уряду за кілька годин до закінчення терміну продовження фінансування федеральних установ.

Законопроєкт, схвалений Сенатом, передбачає фінансування уряду до 3 грудня.

Документ зокрема передбачає виділення 6,3 мільярда доларів на допомогу афганським біженцям та 28,6 мільярда доларів допомоги у разі стихійного лиха.

Палата представників також схвалила документ 254 голосами проти 175.

Законопроєкт мають направити на підпис президенту США Джо Байдену.

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