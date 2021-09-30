Сенат США підтримав законопроєкт, необхідний для уникнення закриття урядових установ

30 вересня Сенат США проголосував за ухвалення законопроєкту про запобігання закриттю уряду за кілька годин до закінчення терміну продовження фінансування федеральних установ.

Законопроєкт, схвалений Сенатом, передбачає фінансування уряду до 3 грудня.

Документ зокрема передбачає виділення 6,3 мільярда доларів на допомогу афганським біженцям та 28,6 мільярда доларів допомоги у разі стихійного лиха.

Палата представників також схвалила документ 254 голосами проти 175.

Законопроєкт мають направити на підпис президенту США Джо Байдену.