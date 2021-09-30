Арахамія подав ще одне звернення щодо відкликання Разумкова – речниця спікера

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія подав ще одне звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, повідомила речниця Разумкова Ольга Туній у фейсбуці 30 вересня.

«Або фракція «Слуга народу» змінила свою позицію, або голова фракції Давид Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання голови парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення – від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно», – написала Туній.

У копії звернення, яку оприлюднила речниця, Арахамія просить Разумкова дорусити апаратові Верховної Ради видати підписні листи для збору підписів народних депутатів під пропозицією про відкликання спікера.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на збори депутатів владної фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області.

Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».