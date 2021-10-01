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Трускавець 2:0. Депутати «Слуги народу» коментують збір підписів за відставку Дмитра Разумкова – відео

Трускавець 2:0. Депутати «Слуги народу» коментують збір підписів за відставку Дмитра Разумкова – відео
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Трускавець 2:0. Депутати «Слуги народу» коментують збір підписів за відставку Дмитра Разумкова – відео

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Депутати «Слуги народу» з'їжджаються на збори парламентської фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області. Ось, як народні обранці коментують збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Речниця спікера Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на ці збори. Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».

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