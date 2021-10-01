Речниця спікера Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на ці збори. Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».
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