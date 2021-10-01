Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Це справа фракції, спитаєте в Арахамії» – заступник голови ОП про відкликання Разумкова

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко сказав, що не вважає своєю справою оцінку роботи голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

«Слухайте, це справа фракції, мене тут учора питали – спитаєте у Давида Арахамії (голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді – ред.). Я не беруся оцінювати роботу спікера чи депутатів, саме тому ми й зібралися, щоб усім один одного оцінити», – розповів Тимошенко в інтерв’ю Радіо Свобода в Трускавці, де на нараду зібралися члени владної фракції «Слуга народу».

Тимошенко підтвердив, що на цій нараді «будуть і члени Кабінету міністрів, і всі заступники керівника Офісу (президента – ред.) і керівник Офісу, буде і президент, звісно».

Кирило Тимошенко про засідання фракції, Разумкова, розслідування «Бабель»
Embed
Кирило Тимошенко про засідання фракції, Разумкова, розслідування «Бабель»

No media source currently available

0:00 0:02:27 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Давно фракція не збиралася в такому складі, коли є не тільки фракція, а й Офіс президента, і Кабмін, тому є багато питань, які треба проговорити, насамперед і щодо прискорення (розгляду) по деяких законопроєктах. Взагалі план по законопроєктах… закінчується рік, щось ми встигли зробити, щось не встигли з того, що планували рік тому. Саме тому ми й збираємося», – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Раніше член парламентської фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв, який також приїхав до Трускавця, негативно відповів на запитання, чи планує він ставити свій автограф у підписних листах за відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

«Слуги народу» у Трускавці. Депутат Єгор Чернєв прокоментував збір підписів про відставку Разумкова
Embed
«Слуги народу» у Трускавці. Депутат Єгор Чернєв прокоментував збір підписів про відставку Разумкова

No media source currently available

0:00 0:01:18 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Вважаю, що маємо поговорити перед таким рішенням із Разумковим, і я особисто хочу поговорити із ним… Я не знаю, чия це ініціатива була (щодо відкликання Разумкова – ред.), я вчора про це дізнався так само, як і ви, з новин, що збираються підписи Арахамією», – сказав депутат Чернєв.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ольга Туній підтвердила Радіо Свобода, що голова Верховної Ради так і не отримав запрошення на збори депутатів владної фракції, які цими вихідними відбудуться в Трускавці Львівської області.

Сам спікер, який на дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список «Слуги народу», побажав колегам «продуктивної роботи в Трускавці».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».

Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников
Embed
Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников

No media source currently available

0:00 0:10:56 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG