У «Слузі народу» розпочався збір підписів за відставку Разумкова

У фракції «Слуга народу», яка наразі проводить засідання у Трускавці, розпочався збір підписів за відставку Дмитра Разумкова. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомило одразу декілька народних депутатів.

«Коли я підписував, то було вже десь понад 150 підписів», – повідомив депутат Олексій Устенко.

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За словами його колеги Богдана Яременка, збір підписів розпочався, але він сам «ще не підписав і не визначився до кінця».

На питання, коли почали збирати підписи, депутат Василь Мокан сказав, що «сьогодні». На уточнення, чи збір підписів почався після приїзду президента Володимира Зеленського, він відповів: «не знаю, до чи після, але це співпало у часі».

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.