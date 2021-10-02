Зеленський прибув до готелю «Ріксос» у Трускавці на з’їзд фракції «Слуга народу»

Президент України Володимир Зеленський приїхав до готелю «Ріксос Прикарпаття» у Трускавці, де проходить з’їзд «великої фракції» «Слуги народу».

Як повідомляє журналістка Радіо Свобода, охорона відтіснила журналістів від президента.

На питання щодо затримання Міхеїла Саакашвілі він встиг лише повторити, що МЗС викликало представника посольства Грузії для консультацій.

Напередодні речниця президентської фракції Юлія Палійчук анонсувала, що президент України Володимир Зеленський виступить на з’їзді народних депутатів «Слуги народу» 2 жовтня.

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Раніше у «Слузі народу» повідомляли, що у ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Народні обранці від «Слуги народу» у Трускавці зустрічаються не вперше. Після парламентських виборів у 2019 році для новообраних депутатів партія «Слуга народу» організувала так звану школу зе-депутата. Лекції тривали у трускавецькому готелі «Ріксос Прикарпаття».